Ролик опубликован на Youtube-канале артистки.
В новой ироничной песне Jerry Heil высмеяла поведение подверженных панике людей, которые во время карантина скупают в магазинах товары первой необходимости. Главной героиней песни стала одинокая женщина по имени Нина, которая купила запас гречки и мечтает о своем “Аль-Пачино”, сидя на самоизоляции. Певица посоветовала Нине не нервничать и “просто сидеть дома, потому что карантин”.
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