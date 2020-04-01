Нынешний март в Киеве занял третье место в рейтинге самых теплых за последние 140 лет и стал первым по количеству температурных рекордов, которых было 12.

Об этом сообщили Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5 °С, что на 5,8 °С превышает климатическую норму.

Холоднее всего было 24 числа, когда температура под утро опустилась до -4,5 °С, а теплее всего 29 марта, когда температура после полудня достигла +19,4 °С.

Отмечается, что к парадоксам нынешнего марта следует отнести то обстоятельство, что теплой оказалась первая декада, средняя температура которой достигла +7,6 °С, а холодной – третья, температура которой была +5,3 °С.

При этом, март был скупым на осадки, которых выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39 % климатической нормы.