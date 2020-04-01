Об этом сообщили Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5 °С, что на 5,8 °С превышает климатическую норму.
Холоднее всего было 24 числа, когда температура под утро опустилась до -4,5 °С, а теплее всего 29 марта, когда температура после полудня достигла +19,4 °С.
Отмечается, что к парадоксам нынешнего марта следует отнести то обстоятельство, что теплой оказалась первая декада, средняя температура которой достигла +7,6 °С, а холодной – третья, температура которой была +5,3 °С.
При этом, март был скупым на осадки, которых выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39 % климатической нормы.
- Ранее сообщалось, что климатологи утверждают, что глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.