Об этом сообщает агенство Agence France-Presse (AFP).

В среду, 13 февраля, японский автомобильный гигант Nissan подал гражданский иск, чтобы получить около 10 миллиардов иен (по сегодняшнему курсу 90,8 млн долларов) от бывшего председателя правления Карлоса Гона. В компании заявили, что эта сумму была рассчитана на основе суммы ущерба, который, как предполагается, Гон нанес компании своими “коррупционными действиями”.

В частности, компания обвиняет Гона в “использовании зарубежной жилой недвижимости без оплаты аренды, частного использования корпоративных самолетов, выплатах его сестре, выплатах его личному адвокату в Ливане”. Помимо этого, в Nissan допускают, что могут подать на Гона в суд за неправдивые заявления в адрес компании, озвученные им во время пресс-конференции в Ливане.

Напомним, в декабре 2018 года токийская прокуратура предъявила Карлосу Гону и его помощнику обвинения в искажении финансовых отчетов компании. Спустя 11 дней Карлосу Гону предъявили новые обвинения.