Об этом сообщает агенство Agence France-Presse (AFP).
В среду, 13 февраля, японский автомобильный гигант Nissan подал гражданский иск, чтобы получить около 10 миллиардов иен (по сегодняшнему курсу 90,8 млн долларов) от бывшего председателя правления Карлоса Гона. В компании заявили, что эта сумму была рассчитана на основе суммы ущерба, который, как предполагается, Гон нанес компании своими “коррупционными действиями”.
Напомним, в декабре 2018 года токийская прокуратура предъявила Карлосу Гону и его помощнику обвинения в искажении финансовых отчетов компании. Спустя 11 дней Карлосу Гону предъявили новые обвинения.
- Ему были избрана мера пресечения в виде залога. 30 декабря 2019 года подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон, находясь под залогом, сбежал от суда в Японии в Ливан.
- По информации ливанских СМИ, Гон сбежал, спрятавшись в футляре от музыкального инструмента.
- Турецкие правоохранители задержали семь человек, которые могут быть причастны к побегу.