Сегодня одесские СМИ получили от Офиса президента рассылку текста относительно дела осужденного активиста Сергея Стерненко и митингов в его поддержку.

Об этом рассказывают #Буквы.

Одесским СМИ этот текст прислала пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

#Буквам в ОГА подтвердили подлинность этого письма, но отметили, что не знают, кто является автором текста.

“Мы выполнили чисто техническую часть: нам прислали текст, а мы его разослали средствам массовой информации”, – отметили в пресс-службе.

Что касается самого текста письма, то в нем есть много грамматических и стилистических ошибок, а смысл написанного сводится к тому, что митинги под ОПУ поддерживаются партией “Европейская Солидарность”.

“Неужели патриотизм должен иметь право бить и убивать? Любой нации нужны герои. То есть те, кто воплощают мощь народа, непокорность страны, силу духа нации. Нация, которая исповедует разную историю, верит в разных героев. Однако вчерашний митинг у здания Офиса президента поддержали все блоггеры Петра Порошенко, а к самому протеста присоединились молодежь, которая поддерживает партию “Европейская Солидарность”. Это сообщество из пары тысяч человек пыталось раскачать и так нестабильные государственные институты, создавая картинку абсурда и нивелируя ценности Майдана. Они фактически сознательно или нет, но поддерживали нарративы России. Дымовые гранаты, бесконечное количество темных касок полицейских, примитивные и обезличивающие восклицания политических карьеристов. Если мы хотим быть свободными и иметь свободу слова, нужно зерна отделять от плевел, а любящих страну, от ее любителей-псевдопатриотов. Любой нации нужны герои. Но ими тоже надо учиться становиться. Герои редко бывают напыщенными, герои ставят на пьедестал ценности, а не свою политическую карьеру. У этой толпы, что кричит заученные примитивные лозунги, ничего не получится, как бы они не старались повторить Майдан. Потому что последняя наша революция была построена на понятии достоинства, о котором радикалы, которые принимали участие, очевидно знают мало. Украинцы прекрасно понимают, что такое европейские ценности, и они не дадут использовать себя в качестве экспериментальных электоральных мышек группкой напыщенных отщепенцев”.

Кроме текста в письме есть ссылка на видео в YouTube.

Заключение Стерненко

Напомним, Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О деле, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.