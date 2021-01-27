Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

“Цена на природный газ в феврале для бытовых потребителей в рамках тарифного плана “Месячный” составляет 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазе” подчеркнула, что эта цена “ниже рекомендованной Правительством цены за счет минимальной собственной наценки”.

Так, ранее Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля на период отопительного сезона (до конца марта 2021 года).

Для клиентов “Нафтогаза”, которые оформили тарифный план “Годовой” в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Стоит отметить, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения (завершился срок действия ПСО – публичных специальных обязательств). Потребители получили возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период), свободно менять поставщика.

Единой цены на газ больше нет. Каждый поставщик газа формирует тарифы для своих клиентов.

Теперь “Нафтогаз” не устанавливает цены на газ для всех бытовых потребителей в Украине. Компания формирует цены только для своих бытовых клиентов.

Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получать газ по ценам “Нафтогаза”, то им нужно сменить поставщика.

В компании уточнили, что в целом обслуживают около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

В “Нафтогазе” проинформировали, что готовы поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене (установленной Кабмином до конца марта). Цена газа для таких клиентов составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).