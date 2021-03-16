Эксперты по безопасности вакцин из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведут совещание относительно вакцины Oxford-AstraZeneca после того, как несколько европейских стран приостановили ее использование.

Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC.

Сообщается, что в последнее время в Европе зарегистрировано ряд случаев, когда у людей образовались тромбы после введения вакцины.

Но количество этих случаев намного ниже уровня, который можно было бы ожидать от населения в целом.

Регулирующий орган Великобритании в области лекарственных средств и ВОЗ заявляют, что на данный момент нет никаких доказательств связи между прививкой и образованием тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также сегодня проведет собрание по этому вопросу.

Ожидается, что решение о продолжении вакцинации Oxford-AstraZeneca будет принято в четверг.

По данным AstraZeneca, около 17 миллионов человек в ЕС и Великобритании уже получили дозу вакцины, а на прошлой неделе было зарегистрировано 37 случаев образования тромбов.

Опасения по поводу возможной связи между вакциной Oxford-AstraZeneca и образованием тромбов привели к тому, что 11 европейских стран временно приостановили использование этой вакцины, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

Австрия, например, прекратила использование определенных партий препарата.

В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.

А в Таиланде премьер-министр Прают Чан-Оча стал первым человеком в стране, получившим прививку от AstraZeneca. В прошлую пятницу должны были привиться и другие члены тайского кабинета министров, но местный регулятор приостановил использование этой вакцины.

Ключевой вопрос в сложившейся ситуации: действительно ли есть взаимосвязь или это совпадение?

37 зарегистрированных случаев образования тромбов. Специалисты отмечают, что это намного ниже ожидаемого уровня. Более того, нет убедительного биологического объяснения того, почему вакцина может вызвать образование тромба. Вот почему ВОЗ и Великобритания говорят, что нет доказательств связи между прививкой и образованием тромбов. И Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предложило продолжать вакцинацию.

Но решения отдельных стран приостановить использование вакцин Oxford-AstraZeneca поставили экспертов в тупик.

И это не первый случай, когда европейские страны проявляют осторожность в отношении вакцины AstraZeneca. Германия, Франция и другие страны изначально не рекомендовали использовать вакцину лицам старше 65 лет. Но потом поменяли свое решение.

Отмечается, что Франция, Германия и другие европейские страны фиксируют более высокий уровень заражения коронавирусом, чем Великобритания, и существует перспектива ухудшения ситуации.

Что говорит ВОЗ?

ВОЗ расследует сообщения об образовании тромбов. Но при этом представитель ВОЗ заявил, что “нет доказательств того, что инциденты были связаны с вакциной”.

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер пообещал, что общественность обязательно будет проинформирована о результатах расследования.

EMA, которое в настоящее время также проводит проверку, заявило, что вакцинация может быть продолжена.

Агентство подчеркивает, что преимущество вакцины превышает риски любых побочных эффектов.

Регулирующий орган Великобритании в области лекарственных средств также заявил, что нет данных о связи между прививкой и образованием тромбов.

Что говорит AstraZeneca?

Производитель также говорит, что нет никаких доказательств повышенного риска свертывания крови из-за вакцины.

В ЕС и Соединенном Королевстве было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен (ТГВ) – сгустка крови в вене – и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии – сгустка крови, попавшего в легкие, – среди тех, которые были вакцинированы.