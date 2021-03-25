В США законодатели штата Нью-Йорк предварительно договорились о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях.

Об этом со ссылкой на членов законодательного собрания штата сообщает газета New York Post.

Соответствующая инициатива будет включена в проект бюджета штата на следующий год.

По данным издания, законодатели штата уже договорились о легальном статусе наркотика. Голосование по этому поводу должно пройти на следующей неделе, но это больше формальность: в обеих палатах законодательного собрания большинство принадлежит демократам, которые лояльно относятся к идее.

Ожидается, что продавать в магазинах каннабис начнут с декабря 2022 года, а каждый житель штата сможет хранить для личного пользования до 85 граммов марихуаны, если ему уже исполнился 21 год.

Если закон примут, то в штате создадут и специальный регулирующий орган. По оценкам законодателей, акциз на легальную продажу марихуаны может приносить в бюджет штата до 300 млн долларов в год.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо является одним из наиболее рьяных сторонников легализации каннабиса: он уже предлагал соответствующие инициативы в 2019 и 2020 годах.

“Мы пытаемся легализовать марихуану уже три года. Я терпел неудачи ежегодно. В этом году мы должны это сделать, и крайне важно сделать это до момента принятия бюджета. Легализация каннабиса – это не только важный вопрос социальной справедливости, но и доход для штата”, – заявил Куомо.

На данный момент в штате Нью-Йорк разрешено использовать марихуану только в медицинских целях. Если закон будет принят, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом, в котором разрешено будет продавать наркотик в рекреационных целях.