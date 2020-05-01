Соответствующий пост экс-нардеп опубликовала в Facebook.

“Конец эпохи бедности Ахметова. Вчера тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение для роста цены электроэнергии”, — написала она.

Войцицкая сообщила, что это решение принималось без публикации проекта и публичного обсуждения.

“Решение было принято подло, без публикации проекта решения, без какого-либо публичного обсуждения и с нарушением всех процедур, и все это тянет на статью о превышении властных полномочий и злоупотребление властью. Докладывал этот вопрос Д.Коваленко, который является фигурантом уголовного производства по Роттердам+”, — отметила она.

Кроме того, решение было представлено якобы как “мера, связанная с распространением коронавирусной болезни”.

В соответствии с решением комиссии стоимость электроэнергии в обеденные часы стала “на 50% дороже, чем ночью”, что является “полной противоположностью ситуации на европейских рынках”.

В подтверждение своих слов экс-нардеп привела графики, демонстрирующие, как в условиях, когда электроэнергии в избытке, а потребление маленькое, действуют другие страны.

“Практически во всех европейских странах днем, когда потребления мало, а солнечной генерации много, то цена на электроэнергию снижается. […] На графике 1 можно увидеть, как в обеденные часы снижается цена электроэнергии в Болгарии (график на сегодня, 1 мая). Болгария примечательна тем, что там также много угольной и атомной генерации, то есть в этом она схожа с Украиной. Как видим в дневные часы сегодня электроэнергия более чем в 10 раз дешевле, чем в вечерние или ночные часы. На графике 2 — цена электроэнергии в Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Как видим, в этих странах сегодня в обед электроэнергия в 4-5 раз дешевле, чем в другое время суток, в том числе дешевле, чем ночью”, — написала Войцицкая.

“Похоже, образовался дуэт с [и.о. министра энергетики Ольгой] Буславець — она ​​останавливает атомные блоки, чтобы доля рынка переходила к Ахметову, а НКРЭКУ поднимает цену, чтобы Ахметов продавал дороже”, — считает нардеп.