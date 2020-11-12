Украинки запустили флешмоб в поддержку жены кандидата в мэры Черкасс Виктора Евпака Каролины Евпак. Они решили оригинальным способом выразить солидарность и остановить волну лукизма и ейджизма, которая началась в отношении женщины в период предвыборной кампании ее мужа.

Флешмоб устроили в Facebook.

Каролина Евпак – англичанка, которая когда-то продала свой дом в Великобритании и уехала жить в Черкассы. В Украине супруги более 10 лет воспитывают двоих детей.

Однако, во время предвыборной кампании Виктора Евпака его жена стала жертвой буллинга со стороны общества. Ее публично унижали, оценивая внешность, возраст и отсутствие косметики.

Черкащанки решили поддержать женщину и начали публиковать свои фото без макияжа с хэштегом #no_make_up. Также женщины обозначают Каролину Евпак и добавляют прозу и стихи об особенностях женщины.