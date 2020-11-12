Флешмоб устроили в Facebook.
Каролина Евпак – англичанка, которая когда-то продала свой дом в Великобритании и уехала жить в Черкассы. В Украине супруги более 10 лет воспитывают двоих детей.
Однако, во время предвыборной кампании Виктора Евпака его жена стала жертвой буллинга со стороны общества. Ее публично унижали, оценивая внешность, возраст и отсутствие косметики.
Черкащанки решили поддержать женщину и начали публиковать свои фото без макияжа с хэштегом #no_make_up. Также женщины обозначают Каролину Евпак и добавляют прозу и стихи об особенностях женщины.
- Премьера Финляндии Санну Марин раскритиковали за фото в пиджаке с глубоким вырезом. Одновременно немало пользователей встали на защиту премьера. Мужчины и женщины публиковали фотографии в пиджаках на голое тело, сопровождая сообщения тегами #imwithsanna (#яссанной) и #naisvihanäkyväksi (#вижуненавистькженщинам).