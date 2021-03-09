Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай будет сотрудничать с американской компанией Apple Inc с целью производства драматических и документальных фильмов.

Об этом сообщает агентство Reuters. Также об этом проинформировали в пресс-службе Apple.

В компании отметили, что пакистанская активистка согласилась на “многолетнее партнерство”, которое “будет опираться на ее способность вдохновлять людей по всему миру”.

В рамках этого сотрудничества 23-летняя Юсуфзай и ее продюсерская компания Extracurricular будут выпускать для стримингового сервиса Apple TV+ разнообразный контент – “драмы, комедии, документальные фильмы, анимацию и детские сериалы”.

Таким образом, Юсуфзай присоединилась к растущему списку создателей контента для стримингового сервиса от Apple, среди которых: телеведущая Опра Уинфри, кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг, актеры Уилл Смит, Октавия Спенсер, Том Хэнкс, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Леонардо Ди Каприо и другие.

“Я верю в силу историй объединять семьи, создавать дружбу, строить движения и вдохновлять детей на мечту. И я не могла желать лучшего партнера, чем Apple, чтобы помочь воплотить эти истории в жизнь. Я благодарна за возможность поддержать женщин, молодежь, писателей и художников в отражении мира таким, каким они его видят”, – подчеркнула Юсуфзай, комментируя сотрудничество с компанией.

В комментарии Reuters правозащитница выразила надежду, что благодаря партнерству с Apple “больше молодых людей и девушек будут смотреть эти шоу и получать вдохновение”.

Мир впервые узнал о школьнице Малале в 2009 году. Тогда она в возрасте 12 лет под псевдонимом Gul Mukai вела блог для ВВС о своей жизни в родном городе, удерживаемом талибами. Девушка выступала за обучение детей в Пакистане, в частности девочек.

В октябре 2012 года она была тяжело ранена боевиками-талибами за свою правозащитную деятельность (пули попали в голову и шею). Девушка проходила лечение в Великобритании. Несмотря на небольшие шансы, Юсуфзай выжила и с тех пор стала символом борьбы за право на знание.

В 16 лет она опубликовала автобиографическую книгу “Я – Малала”, в которой рассказала о том, как талибы захватили ее родную долину Сват в Пакистане, устанавливали там свои порядки, запрещали девочкам получать образование.

В 2014 году в то время 17-летняя Юсуфзай стала самой молодой в истории лауреаткой Нобелевской премии мира.

Она запустила цифровое издание “Assembly” для девушек и молодых женщин, доступное на Apple News. С момента запуска в 2018 году там были опубликованы истории молодых женщин в более чем 100 странах мира на более чем 20 языках.

Кроме того, Юсуфзай создала благотворительный фонд Malala Fund, который борется за право на образование для девочек во всем мире. В 2018 году Apple стала партнером фонда.

В июне прошлого года Юсуфзай окончила Оксфордский университет.