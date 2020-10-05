Знаменитая Нобелевская премия является самой желанной наградой для большинства ученых. Она приносит своему владельцу большую сумму денег, но, что гораздо важнее, она дарит ему почет и уважение.

Премия ежегодно вручается в Стокгольме и Осло с 1901 года и собрала за это время вокруг себя множество необычных фактов.

Предлагаем узнать 10 интересных фактов о Нобелевской премии.

1. ПРЕМИЯ РОДИЛАСЬ ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ ОТ ОТКРЫТИЙ НОБЕЛЯ

Создатель премии Альфред Нобель был заядлым пацифистом, что не помешало ему сколотить внушительный капитал на торговле оружием и изобретении динамита. Он считал, что само наличие опасного оружия должно запугивать противника, предотвращая войны, теракты и кровопролития. Прозрение было болезненным. Когда газеты раньше срока похоронили Альфреда Нобеля, спутав его с умершим в Санкт-Петербурге братом Людвигом, его сильно удивили утренние заголовки: “Продавец смерти”, “Кровавый богач”, “Динамитный король”.

Чтобы не войти в историю миллионером на крови, Альфред Нобель немедленно вызвал юриста и переписал завещание, которое гласило после смерти все многомиллионное имущество положить в надежный банк и доверить фонду, который будет разделять доходы от вложений на пять равных частей и вручать их ежегодно в виде премии. Задумка удалась: сейчас мало кто вспомнит о том, кто изобрел динамит, зато о премии имени Нобеля знает даже ребенок.

2. ЭКОНОМИКА НЕ БЫЛА ВКЛЮЧЕНА В СПИСОК ПРЕМИЙ

Изначально премия присуждалась в пяти номинациях: химия, физика, медицина, литература и достижения по поддержанию мира. Позже, в 1969 году, Шведский банк добавил к этому списку также премию по экономике. Поскольку область экономики не была перечислена в завещании, вручают ее не из фонда Нобеля, а из фонда Шведского банка, но на церемонии вручения Нобелевских премий. Потомки Нобеля не поддерживают добавление к премии еще экономической области. “Во-первых, — говорят они, — так рушится весь смысл премии. Если она названа именем Нобеля, то и вручаться должна только в тех областях, которые сам Нобель перечислил в своем завещании. Во-вторых, Нобель просто не любил экономистов и обошел их вниманием в завещании не случайно”.

3. ПРЕМИЯ ПАДАЕТ В ЦЕНЕ

В пересчете на нынешний курс, при переводе движимого и недвижимого имущества Нобеля в денежный эквивалент, фонд получил около 250 млн. долларов. Часть капитала сразу была вложена в ценные бумаги, и премии лауреатам вручались от прибыли. В настоящий момент состояние фонда составляет 3 млрд долларов. Несмотря на рост капитала фонда Нобелевской премии, в 2012 году было принято урезать ее на 20% (с 1,4 млн до 1,1 млн долларов). Такой ход, по мнению директоров фонда, поможет создать надежную финансовую подушку и обеспечить высокий денежный уровень премии на долгие годы.

4. НЕОБЫЧНЫЕ ЛАУРЕАТЫ И НОМИНАНТЫ

Премия очень редко вручалась кому-либо вторично. За все годы ее существования такое случалось всего 4 раза. Федерик Сегнер получил обе премии по химии, Джон Бардин – по физике, Лайнус Полинг — по химии и премию Мира. Единственной женщиной, которая получила две Нобелевские премии, стала Мария Склодовская-Кюри.

Мария Склодовская-Кюри

Стэнли Уильямс, главарь преступной группировки Crips, был номинирован на Нобелевскую премию 9 раз: как писатель и как гуманист. Изначально группировка Crips противостояла полицейскому беззаконию на улицах Лос-Анжелеса, но когда разрослась, на ее счету оказалось несколько смертей полицейских и почему-то ограбление банка. Стэнли Уильямса арестовали и приговорили к смертной казни. Книги, которые Стэнли писал в заключении, стали бестселлерами, он удостоился даже премии президента США. Это все равно не разжалобило сердца губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнегера, и в 2005 году главарь банды Crips был казнен.

5. ПРЕМИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

Многие знают, что в области математики Нобелевская премия не присуждается. Так же многие уверены, что причиной тому – возлюбленная Нобеля, которая ушла к математику. Действительно, в завещании математика изначально была включена в список областей, в которых вручается премия, но позже вычеркнута самим Нобелем. На самом деле, нет никаких доказательств романтичной истории, связанной с отказом Нобеля выдавать премию математикам. Более вероятен тот факт, что главным претендентом на получение премии по математике перед смертью Нобеля был Миттаг-Леффлер, которого основатель премии не взлюбил уже давно за назойливое выпрашивание пожертвований для Стокгольмского Университета. Решив быть верным себе и не давать Миттагу-Леффлеру денег, Нобель вычеркнул из списка математику и заменил ее премией Мира.

6. БАНКЕТ ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ

Банкет проводится сразу после вручения премий в Голубом зале городской ратуши Стокгольма. В приготовлении праздничного ужина задействованы повара ресторана при ратуше и лучшие кулинары, которые в году вручения премии удостоились звания “Повар года”. Еще за три месяца до банкета члены Нобелевского комитета дегустируют три разновидности меню и принимают решение, какое именно достойно быть угощением гостей на банкете. На десерт традиционно подают мороженое, но сорт его держится в строжайшем секрете до самого вечера церемонии.

Зал украшает более 20 000 цветов из Сан-Ремо, а движения официантов отрепетированы с точностью до секунды. Ровно в 7 вечера почетные гости во главе с монархами спускаются в Голубой зал. Шведский король ведет под руку нобелевскую лауреатку, а если таковой нет, то жену лауреата по физике.

Сервиз для банкета имеет свой уникальный дизайн: выполнен в трех цветах шведского ампира: синий, зеленый и золотой и состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и одной чайной чашки для принцессы Лилианы, которая не пила кофе. После смерти принцессы чашку стали хранить в специальной коробочке из красного дерева с монограммой принцессы. Блюдце от чашки не так давно было похищено.

7. НОБЕЛЬ В КОСМОСЕ

Чаще всего имя Альфреда Нобеля увековечивают астронавты. В 1970 году Международный астрономический союз назвал именем Альфреда Нобеля кратер на Луне, правда, на темной ее стороне. А в 1983 году в его честь назвали астероид номер 6032.

8. КОГДА ПРЕМИИ НЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ

Если достойных кандидатов на премию в какой-то из областей нет, ее просто не присуждают. Так пять раз случалось с премией по медицине, четыре раза с премией по физике и больше всего – с премией Мира. По правилам, которые приняли в 1974 году, премию можно присуждать только при жизни лауреата. Правило было нарушено лишь однажды, в 2011 году, когда лауреат премии по медицине Ральф Стайман умер от рака за два часа до вручения.

9. ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ПРЕМИИ И СТРАННЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ ПОТРАТИТЬ

Денежный эквивалент премии плавающий, но обычно составляет более миллиона долларов США. Такую сумму не каждый ученый пускает на развитие своих научных исследований. Иван Бунин, со всем размахом русской души потратил деньги на вечеринки. Поэт Рене Франсуа Арман Сюлли-Прюдом организовал свою премию, которая была не так успешна, как нобелевская, но просуществовала шесть лет и вручалась мастерам поэзии. Венгерский писатель Ирме Кертеш отдал свою премию жене, таким образом оценив ее героическую верность ему в трудностях и нищете. “Пусть купит себе платьев и украшений, — прокомментировал свое решение писатель, — она это заслужила”.

Пол Грингард, исследовавший взаимосвязь между нервными клетками, что впоследствии послужило созданию антидепрессантов, потратил премиальные деньги на создание собственной премии Pearl Meister Greengard. Ее часто презентуют как аналог Нобелевской премии для женщин, потому как в научном мире, по словам Гринарда, существует огромная дискриминация женщин. Премию ученый посвятил своей умершей при родах матери.

10. ПРЕМИЯ МИРА

Самой спорной и политически заангажированной из шести областей, в которых присуждается премия, является премия Мира. На премию в разные времена номинировались такие безусловные злодеи, как Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин.

В прошлом, 2014 году, на нее номинировался Владимир Путин. Семнадцатилетняя Малала Юсуфай из Пакистана, отобравшая у Путина победу, стала самой юной обладательницей Нобелевской премии. Ее борьба за образование девочек в исламских странах привела к всемирному признанию и престижной премии.

Радикальные исламские группировки объявили девушке джихад (священную войну) и сразу после вручения премии пытались ее убить, но Малала выжила и продолжает бороться за права женщин на образование.

В отличии от всех остальных областей, премия Мира вручается не в Стокгольме, а в Осло.