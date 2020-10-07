Нобелевскую премию по химии в 2020 году присудили француженке Эммануэле Шарпентье и американке Дженнифер Дудне, которые занимались разработкой метода редактирования генома.

Об их исследовании говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Отмечается, что Шарпантье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии, так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9.

Ранее модификация генов в клетках была трудоемкой, трудной, а иногда и невозможной работой. С помощью генетических ножниц CRISPR / Cas9 теперь можно изменить код жизни в течение нескольких недель.

Как это часто бывает в науке, открытие этих генетических ножниц было неожиданным. Во время исследований Эммануэль Шарпантье одной из бактерий, наносящих наибольший вред человечеству, она обнаружила ранее неизвестную молекулу – tracrRNA . Ее работа показала, что tracrRNA является частью древней иммунной системы бактерий, которая обезоруживает вирусы, расщепляя их ДНК.

Шарпантье опубликовала свое открытие в 2011 году. В том же году она начала сотрудничество с опытным биохимиком, обладающим обширными знаниями о РНК, Дудной. Вместе им удалось воссоздать генетические ножницы бактерий в пробирке и упростить молекулярные компоненты ножниц, чтобы их было проще использовать.

Затем в эпохальном эксперименте они перепрограммировали генетические ножницы. В своей естественной форме ножницы распознают ДНК вирусов, но Шарпантье и Дудна доказали, что ими можно управлять и разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте. Там, где ДНК разрезана, легко переписать код жизни.

С тех пор, как Шарпантье и Дудна в 2012 году открыли генетические ножницы CRISPR / Cas9, их использование резко возросло.

Этот инструмент способствовал многим важным открытиям в области фундаментальных исследований, а исследователи растений смогли вывести культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе.

В медицине на данный момент проходят клинические испытания новых методов лечения рака, а мечта о том, чтобы вылечить наследственные заболевания, вот-вот станет реальностью.

“Этот генетический инструмент обладает огромной силой, затрагивающей всех нас. Это не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур и приведет к революционным новым методам лечения”, – отметил глава Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.