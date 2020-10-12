Об их исследования говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

За что присудили премию

Аукционы – древнейшая форма продажи объектов, активно используется и сегодня. Когда речь заходит об аукционах, то многим сразу приходит на ум продажа картин и антиквариата. Однако аукционы затрагивают жизнь каждого человека – по такому механизму определяются цены на рекламу, на стоимость госконтрактов на частоты для мобильной связи, а также на другие услуги и товары.

Есть разные виды аукционов. Например, аукционы с открытыми и закрытыми ценовыми предложениями. На торгах может быть один продавец и много покупателей, многие продавцы и один покупатель, а также неограниченное количество участников с обеих сторон.

Для экономистов интересны такие примеры современных аукционов, как торги радиочастот для телекоммуникационных операторов, с 1990-х годов проводит Федеральная комиссия по связи США; аукционы по размещению государственных облигаций, проводимых повсеместно; конкурсы Евросоюза по продаже квот на выбросы парниковых газов.

Любой аукцион характеризуется тремя факторами: формат (правила) аукциона, особенности объекта товары и информационная неопределенность (у каждого участника есть только вероятностное распределение ценности объекта).

Роберт Уилсон в серии классических работ 1960-1970-х годов описал стратегию оптимальной ставки для аукциона первой цены (закрытого аукциона, где объект достается участнику, который предложил наивысшую цену). Он показал, что участники предлагают более низкую цену, чем их лучшая оценка стоимости объекта, чтобы избежать “проклятия победителя” – ситуации, при которой победитель торгов переоценивает стоимость объекта и несет убытки.

Милгром в районе 1980 опубликовал несколько научных работ, в которых проанализировал, как различные форматы аукционов влияют на проблему “проклятие победителя”. В английском аукционе организатор начинает с низкой цены и повышает ее шаг за шагом, а в голландском аукционе наоборот – начинает с высокой цены и идет на снижение, пока кто-нибудь не согласится купить объект. Милгром доказал, что проблема “проклятие победителя” острее стоит для голландского аукциона, так финальная цена в этом формате оказывается ниже, чем при английском аукционе.

Научные исследования Милгрома и Уилсона не только помогают правительствам и регуляторам продавать объекты по более высокой цене, а участникам торгов – покупать по более низкой. Их работы способствуют эффективности аукционов, когда объект достается участнику, который наилучшим образом справится с управлением приобретенным объектом, отмечается в материалах Нобелевского комитета.