Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс получили Нобелевскую премию по медицине за их вклад в борьбу с гепатитом C, болезнью, которая является серьезной проблемой для глобальной системы здравоохранения.

Об их исследованиях подробно рассказывается в пресс-релизе.

До публикации их работ открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но они так и не смогли объяснить причину всех случаев передаваемого через кровь гепатита. Открытие вируса гепатита С позволило установить причину этих заражений, а также сделало разработку анализов крови и новых лекарств, которые, без преувеличения, спасли миллионы человеческих жизней.

Гепатиты – глобальная угроза здоровью людей

Воспаление печени, или гепатит в основном вызывается вирусной инфекцией. Среди других важных причин – злоупотребление алкоголем, токсины из окружающей среды и аутоиммунные заболевания. В 1940-х годах стало ясно, что существует два основных типа инфекционного гепатита. Первый, названный гепатитом А, передается через загрязненную воду или пищу и, как правило, не оказывает длительного воздействия на пациента. Второй тип передается через кровь и жидкости организма и представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку может привести к хроническому заболеванию с развитием цирроза и рака печени.

Эта форма гепатита куда более коварная, поскольку здоровые люди могут незаметно носить в себе инфекцию в течение многих лет, прежде чем возникнут серьезные осложнения и болезнь проявит себя. Двигаясь с кровью гепатит связан со значительной заболеваемостью и смертностью. Его жертвами становятся сотни тысяч людей ежегодно, а распространенность инфекции по всему миру делает ее глобальной проблемой здравоохранения в масштабах, сопоставимых с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Фото: Существуют две основные формы гепатита. Одна из форм – это острое заболевание, вызываемое вирусом гепатита А. Оно передается через загрязненную воду или пищу. Другая форма вызывается вирусом гепатита В или вирусом гепатита С (Нобелевская премия этого года). Эта форма передается с кровью гепатита и часто является хроническим заболеванием, которое может прогрессировать до цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, то есть рака.

Неизвестный возбудитель инфекции

Залогом успешной борьбы с инфекционными заболеваниями является выявление возбудителя. В 60-х годах Барух Блюмберг определил, что одна из форм гепатита, передаваемого через кровь, была вызвана вирусом, который стал известен как вирус гепатита В, и открытие привело к разработке диагностических тестов и эффективной вакцины. За это открытие Блюмберг был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1976 году.

В это же время Харви Дж. Олтер из Национального института здравоохранения США изучал возникновение гепатита у пациентов, которым переливали кровь. Хотя анализы крови на недавно обнаруженный вирус гепатита В уменьшили количество подобной передачи инфекции, все же их число оставалось значительным. Примерно в это же время были разработаны тесты на возбудителя гепатита А, и стало ясно, что этот вирус тоже был причиной этих непонятных случаев.

Большое беспокойство вызвало то, что у значительного числа тех, кто получал переливание крови, развился хронический гепатит из-за неизвестного возбудителя инфекции. Олтер и его коллеги показали, что кровь больных гепатитом может передать болезнь и шимпанзе – единственному, кроме людей, виду, который восприимчив к гепатиту С. Дальнейшие исследования также показали, что неизвестный инфекционный агент имел характеристики вируса. Таким образом, методические исследования Олтера определили новую, отличную от других форму хронического вирусного гепатита. Загадочная болезнь стала известна как гепатит “ни-А, ни-В” (non-A, non-B hepatitis, или NANBH).

Идентификация вируса гепатита С

Идентификация нового вируса сейчас была приоритетом. Были применены все традиционные методы поиска вирусов, но, несмотря на это, все попытки оставались безуспешными. Майкл Хоутон, работая в фармацевтической фирме Chiron, выполнил тяжелую работу, необходимую для выделения генетической последовательности вируса. Хоутон и его сотрудники создали коллекцию фрагментов ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови зараженного шимпанзе. Большинство этих фрагментов происходило из генома самого шимпанзе, но исследователи предполагали, что некоторые из них будут быть получены от неизвестного вируса. Предполагая, что антитела против вируса будут присутствовать в крови, взятой у больных гепатитом, исследователи использовали сыворотки крови пациентов для идентификации клонированных вирусных фрагментов ДНК, кодирующих белки вируса.

После тщательного поиска был обнаружен один такой положительный клон. Дальнейшая работа показала, что этот клон был получен из нового РНК-вируса, который принадлежит к семейству флавивирусов. Этот патоген получил название гепатит С. Наличие антител у пациентов с хроническим гепатитом явно указывало на то, что новооткрытый вирус и является искомым инфекционным агентом.

Открытие вируса гепатита С было решающим; но не хватало одной важной части головоломки: мог ли вирус вызвать гепатит? Чтобы ответить на этот вопрос, ученым пришлось исследовать, может ли клонированный вирус размножаться и вызвать заболевание. Чарльз М. Райс, исследователь Вашингтонского университета в Сент-Луисе, вместе с другими группами ученых, работавших с РНК-вирусами, выделил ранее неописанную область в конце генома вируса гепатита С, которая, вероятно, была важной для репликации (воспроизведения) вируса. Райс также наблюдал генетические изменения в выделенных образцах вируса, и предполагал, что некоторые из них могут препятствовать репликации вируса.

С помощью генной инженерии Райс создал РНК-вариант вируса гепатита С, который включал недавно определенную область вирусного генома и был лишен инактивирующих генетических вариаций. Когда эту РНК вводили в печень шимпанзе, вирус обнаруживался в крови и наблюдались патологические изменения, напоминающие те, которые наблюдаются у людей с хроническим воспалением печени. Это стало окончательным доказательством того, что вирус гепатита С сам по себе может вызвать непонятные случаи гепатита, вызываемого переливанием крови.

Значение открытия, которое отметили Нобелевской премией в области медицины

Открытие Нобелевскими лауреатами вируса гепатита С является знаковым достижением в продолжающейся борьбе с вирусными заболеваниями. Благодаря их открытию сейчас доступны высокочувствительные анализы крови на вирус, которые по сути устранили посттрансфузионный гепатит во многих частях мира, значительно улучшив всемирную охрану здоровья. Их открытие также позволило быстро разработать противовирусные препараты, направленные против гепатита С.

Впервые в истории болезнь теперь можно полностью вылечить, что вселяет надежды на искоренение вируса гепатита С среди человеческой популяции. Для достижения этой цели нужны международные усилия по содействию выявления этого заболевания и обеспечения доступа к антивирусным препаратам по всему миру.