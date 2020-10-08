В этом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали, в общей сложности, 117 человек. Но из года в год их критикуют за неоднозначность.

#Буквы вспоминают самых скандальных лауреатов.

Петер Хандке (2019 год)

Австрийский автор-романист был отмечен наградой за “воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни”.

В литературе он дебютировал в 1960-е годы. Начинал Хандке как авангардист, но впоследствии начал писать в более традиционном стиле. Помимо романов, рассказов, стихов и пьес он также известен киносценариями.

Во время войны в Югославии Хандке поддерживал Слободана Милошевича, который предстал перед Гаагским трибуналом за преступления против человечности. За эту поддержку писателя резко критиковали СМИ.

Кроме того, из-за симпатии Хандке к Милошевичу, церемонию вручения премии бойкотировали боснийские, хорватские, косовские, албанские и турецкие дипломаты.

Боб Дилан (2016 год)

Американский музыкант и поэт удостоился премии “за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции”.

Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен.

Однако связаться с лауреатом представителям Нобелевского комитета не удавалось. Впоследствии член шведской Академии, писатель Пер Вестберг назвал Дилана “грубым и высокомерным”.

После двух недель спекуляций в прессе Дилан прервал молчание, но вскоре стало известно, что он не поедет в Стокгольм на церемонию вручения награды из-за “уже имеющихся обязательств”.

Лишь в апреле 2017 года шведская Академия встретилась с Бобом Диланом на частной церемонии в Стокгольме, в ходе которой он получил золотую медаль и диплом.

Жан-Поль Сартр (1964 год)

Французскому философу и писателю премию присудили “за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время”.

Но от награды Сартр отказался, объяснив это тем, что “не желает, чтобы его превращали в общественный институт”. По словам писателя, ему не нравился “политический подтекст Нобелевской премии”.

Уинстон Черчилль (1953 год)

Британский государственный и политический деятель, а также писатель получил премию “за мастерство в исторических и биографических описаниях, также как и за блестящее ораторское искусство, защищающее благородные человеческие ценности”.

Творчество британского премьера произвело большее впечатление на шведских академиков, чем произведения номинировавшегося одновременно с ним Эрнеста Хемингуэя. Он удостоили премии годом позже.

Из-за того, что Черчилль обошел Хемингуэя в литературных кругах происходили споры. Сам британский премьер тоже был удивлен награде, так как рассчитывал получить Нобелевскую премию мира.

Теодор Моммзен (1902 год)

Немецкий историк, филолог и политик удостоился премии за труд “Римская история”.

В 1902 году одним из наиболее очевидных кандидатов на получение Нобелевской премии по литературе был Лев Толстой, однако многие его взгляды оказались неприемлемы для Нобелевского комитета. Поэтому тогда академии решили расширить условия конкурса и рассматривать не только литературные, но и исторические произведения.