Об этом сообщает издание TUT.by.

Под здание СК пришли и неравнодушные белорусы, чтобы поддержать писательницу. Они встретили Алексиевич аплодисментами.

Вместе с ней в СК приехали и члены Координационного совета Беларуси Максим Знак, Павел Латушко и Мария Колесникова.

“Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку, это очень важно, мы должны друг друга поддерживать. Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно. Более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [не призывали]”, – сказала Алексиевич.



Сообщается, что допрос длился около 40 минут. Писательница заявила, что не будет свидетельствовать против себя.

“Я воспользовалась своими правами — я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия [в Координационном совете] были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет. Обо всем, что мы делаем, можно узнать на сайте. Я сказала, что больше мне нечего сказать, сказала, что отказываюсь отвечать на вопросы”, — сказала Алексиевич.

Алексиевич отметила, что следователи были очень лояльны, но она не знает, будут ли ее вызывать на допрос снова. Подписку о неразглашении материалов дела она не писала.