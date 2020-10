Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Отмечается, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) – крупнейшая в мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом и способствующая продовольственной безопасности.

В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах, которые стали жертвами острого отсутствия продовольственной безопасности и голода. В 2015 году искоренение голода было признано одной из целей ООН в области устойчивого развития. ВПП является основным инструментом ООН для достижения этой цели.

По данным Нобелевского комитета, миру грозит голод немыслимых масштабов, если Всемирная продовольственная программа и другие организации по оказанию продовольственной помощи не получат запрошенной финансовой поддержки.

“Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет хочет обратить внимание мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода”, – подчеркнули в пресс-службе.

