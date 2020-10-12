Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Список претендентов до конца держался в тайне.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

2020 премию присудили Полу Р. Милграму и Роберту Б. Уилсону “за совершенствование в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов”.

“В этом году лауреаты экономических наук Пол Милгром и Роберт Уилсон усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире”, – отмечается в сообщении.

Милгром преподает экономику в Стэнфордском университете, а также в разные годы преподавал или выступал с лекциями в Северо-западном Университете, Йельском университете, в университете Беркли. Ему 72 года, он родился в Детройте, там он закончил Мичиганский Университет. Затем в Стэнфордском университете он получил степень магистра наук по статистике, а позже там же – докторскую степень в бизнесе.

Уилсон также преподает в Стэнфордском университете, его альма-матер – Университет Гарварда. Он родился в Небраске и получил стипендию в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра, магистра и доктора делового администрирования. Ему 83 года.