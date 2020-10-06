Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали англичанин Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез, которые исследовали черные дыры.

Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

В частности, Роджер Пенроуз награжден “за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности”, а Рейнхард Гензель и Андреа Гез награждены “за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики”.

В этом году сумму премии увеличили до 1 миллиона шведских крон. Таким образом, она составит 110 тысяч в долларовом эквиваленте. Половину премии получит Роджер Пенроуз, а вторую половину – Реинхард Гензель и Андреа Гез.