Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.
Отмечается, что Шарпантье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии, так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9.
Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.
Эта технология оказала революционное влияние на науку о жизни, сделала свой вклад в новые методы лечения рака и может помочь в лечении наследственных болезней.
- Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена троим ученым за развитие литий-ионных батарей.