Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудна, которые занимались разработкой метода редактирования генома.

Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Отмечается, что Шарпантье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии, так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9.

Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Эта технология оказала революционное влияние на науку о жизни, сделала свой вклад в новые методы лечения рака и может помочь в лечении наследственных болезней.