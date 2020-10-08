Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Отмечается, что Глюк получила награду за “ее безошибочный поэтический голос, своей суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным”.

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The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже, штат Массачусетс. Помимо писательской работы, она является профессором английского языка в Йельском университете.

Она дебютировала в 1968 году со сборником “Первенец” (Firstborn) и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Глюк получила несколько престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия (1993 г.) и Национальная книжная премия (2014 г).