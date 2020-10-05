Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс получили Нобелевскую премию по медицине за их вклад в борьбу с гепатитом C, болезнью, которая является серьезной проблемой для глобального здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета.

По словам Нобелевской ассамблеи, открытие ученых “позволило разработать анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней”.

Нобелевская ассамблея объявила о присуждении премии в Каролинском институте в Стокгольме.

“Впервые в истории болезнь теперь можно вылечить, что вселяет надежды на искоренение вируса гепатита С среди населения мира”, – говорится в заявлении комитета.

Кто удостоился премии?

Харви Дж. Альтер, американец, работает медицинским исследователем в Национальном институте здравоохранения штата Мэриленд.

Майкл Хоутон, родившийся в Великобритании, является профессором вирусологии Ли Ка Шинга в Университете Альберты, Канада. Он также является директором Института прикладной вирусологии Ли Ка Шина при университете.

Чарльз М. Райс родился в Сакраменто, профессор Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке. С 2001 по 2018 год он был научным и исполнительным директором Центра изучения гепатита С при университете.

Кто получил Нобелевскую премию по медицине 2019 года?

Премия была присуждена Уильяму Г. Кэлину-младшему, Питеру Дж. Рэтклиффу и Греггу Л. Семензе за открытия о том, как клетки воспринимают доступность кислорода и адаптируются к нему. Эти клеточные механизмы контролируют, например, адаптацию к большой высоте и то, как раковые клетки захватывают кислород.