Жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Утром он обратился за помощью к полицейским.

“Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины”, – рассказал заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.

В полиции напомнили, что согласно постановлению Кабинета Министров №211 о карантине, люди, приехавшие из-за границы, считаются имевшими контакт с больным коронавирусом, и подлежат обязательной обсервации или изоляции в течение 14 дней.

Лица, которым требуется самоизоляция, должны постоянно находиться в определенном ими месте и воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают.

Соблюдение правил условий карантина проверяют ежедневно работники полиции.

При выявлении нарушений правил самоизоляции, говорит Иван Рибчак, на данных граждан составляются протоколы об административном правонарушении по статье 44-3 КУоАП – нарушение правил карантина людей. Штраф за несоблюдение карантинного режима от 17 до 34 тысяч гривен.

<noscript><iframe title="Правоохоронці Тернополя допомогли заробітчанину прилаштуватися на самоізоляцію" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/aC-_xpA8Ozk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Напомним, 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.