Жители Кагарлыка, где накануне полицейские пытали и изнасиловали женщину, как и местные депутаты, долгое время тщетно борются с бездействием местных правоохранителей.

Об этом идет речь в статье ВВС News Украина “Ночные допросы, как в гестапо. Почему в Кагарлыке боятся полиции”.

Накануне стало известно, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.

В настоящее время полицейские помещены под стражу, расследованием инцидента занимается Государственно бюро расследований.

Журналисты посетили Кагарлык и пообщались с местными жителями, депутатами и правоохранителями о сложившейся ситуации и работе местной полиции.

Местные жалуются на равнодушие и бездеятельность полиции

Местные жители рассказали журналистам о том, что регулярно сталкивались с равнодушием и бездеятельностью здешних правоохранителей.

Так Екатерина, продавец с местного рынка, рассказала историю о том, как у нее украли сумку с деньгами, мобильным и ключами. Она звонила на свой номер — телефон и дальше был включен. Следовательно, его можно было разыскать по горячим следам. Но, по ее словам, местные полицейские этим не занимались.

“Передайте, пожалуйста, чтобы в Кагарлыкской полиции не переаттестовывали оперуполномоченного, который занимался моим делом. За что? За равнодушие”, — сказала Екатерина.

О бездеятельности полицейских рассказала и местная жительница Мария Ковалец, которая борется с незаконной вырубкой леса.

Женщина поделилась историей о том, как в октябре прошлого года позвонила в полицию, чтобы сообщить о том, что наблюдает, как неизвестные рубят деревья в местном лесу.

“Рубили лучшие, самые здоровые деревья. Я спрашивала их, это такая санитарная очистка леса? Эти люди только смеялись”, — вспоминает Мария.

По словам женщины, на ее звонок ответил один из подозреваемых в изнасиловании женщины, экс-начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив. Он сказал, что приезжий и не знает, где находится лес.

В конечном счете наряд полиции добрался до леса. В то же время оттуда выехала другая полицейская машина. Правоохранители заявили женщине, что бороться с вырубкой леса бесполезно, потому что лесорубы просто “откупятся”.

“[Полицейские] ответили, что те (неизвестные, кто рубил лес — ред.) все равно откупятся и им ничего не будет. Лучше уж без такой полиции, чем с ней”, — отметила Мария.

В настоящее время лес покрыт искусственными лужайками, они прикрывают места, где еще недавно росли дубы. Тем временем на местных рынках всегда можно купить дрова с запахом свежесрубленного дуба.

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Депутаты воюют с полицией

При городском совете Кагарлыка действует комиссии по регламенту и правоохранительной деятельности. Местный депутат, председатель комиссии Сергей Павлик совместно с коллегой Максимом Воловенко собирают факты нарушений или бездействия местных полицейских. Например, комиссией было зафиксировано, что из отделения полиции исчезли 20 уголовных производств.

Павлик заверил, что еще до резонансных событий несколько раз просил городских депутатов признать работу местных правоохранителей неудовлетворительной. Соответствующий вопрос выносили на рассмотрение горсовета, но большинство его не поддержало.

Сам Павлик считает, что причиной проблем в полиции является то, что на работу назначают приезжих. Он отмечает, что Кагарлык нередко становится для полицейских пунктом трансфера от низшей должности на высшую — в областном центре или в других местах.

“Приходит чужой для общества человек на руководящую должность в полицию и начинает не с правоохранительной деятельности, а с того, что объезжает пилорамы, газовые заправки, пункты приема металлолома, наркопритоны, которые у них на учете, но не закрыты”, — рассказывает Павлик.

По мнению депутата, “чужаки” не обеспечивают перемен к лучшему, а у полицейских, отобранных из местных, должно быть “больше совести”.

“Ответственность перед обществом они не чувствуют, с людьми не общаются. Варятся в своем котле. По моим наблюдениям, область ними тоже не интересуется”, — говорит Павлик.

То, что произошло в отделении в ночь на 24 мая, Павлик сравнивает с “ночным допросом в гестапо”.

Что говорит новый начальник отделения

Журналисты отмечают, что каждый раз, когда в тяжких преступлениях подозревают местных полицейских, все происходит по одному и то же сценарию. Министр, его заместители, глава Нацполиции и другие полицейские чины публично осуждают фигурантов и их руководителей.

Затем в отделение назначают нового начальника, а его бывшие сотрудники получают новые должности в других отделениях и дисциплинарные взыскания.

После инцидента у Караглыкского отделения полиции также появился новый временный начальник — Дмитрий Литвин, который ранее работал в областном управлении Нацполиции в Киеве. Это седьмой за последние пять руководитель отделения.

События ночи 24 мая он называет “пытками, которые уже не были полицейской работой” и “нечеловеческим поведением”.

В настоящее время Литвин ведет активный прием граждан и решает бытовые вопросы (недавно в здании отделения прорвало водопровод, в ремонте нуждается и крыша).

На вопросы о том, как в ГУ Нацполиции в Киевской области оценивали работу из Кагарлыка, Литвин ответов не дает. Он отмечает, что является человеком новым и ничего о том, что здесь происходило, не знает. Он призывает всех жителей Кагарлыка приходить к нему, если имеют жалобы на работу предшественников.

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Что происходит в отделении сейчас?

Формально Кагарлыкское отделении полиции расформировали, руководство отстранили от исполнения обязанностей. В то же время рядовые полицейские будут работать дальше еще как минимум два месяца. Включая тех, кто гипотетически мог быть свидетелями пыток и изнасилования.

Журналисты попытались поговорить с сотрудниками отделения, которые могли присутствовать в здании во время происшествия, однако это не представилось возможным.

В течение ближайшего месяца параллельно со следствие Госбюро расследований будет проходить служебное расследование. До тех пор, пока не будут известны результате расследования, точной информации о том, сколько полицейских было в здании вечером и ночью, когда привезли пострадавшую девушку, стал ли кто-либо из присутствующих свидетелем инцидента и сообщил ли он “ночном допросе” отстраненному начальницу Сергею Пархоменко,нет.