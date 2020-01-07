Об этом глава компании HMD Global по продуктам Юхо Сарвикас сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он намекнул, что в скором времени состоится презентация нового аппарата под брендом Nokia. Какой именно модели коснется переиздание — не уточняется.

Скорее всего, речь идет об очередном перезапуске какого-нибудь классического “кнопочника”, которых в истории финского производителя было предостаточно, потому что в твите фигурирует словосочетание Nokia Original.

По словам Сарвикаса, презентация запланирована на 25 января 2020 года.

Первым перевыпущенным телефоном стала Nokia 3310. Ее представили в феврале 2017 года. Позже компания представила новую версию “телефона-банана” 8110, оригинальная версия которого вышла в 1997 году. В 2019 году была выпущена новая “раскладушка” 2720 Flip — переиздание Nokia 2720 Fold 2009 года.