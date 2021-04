Об этом сообщает New York Post.

О том, что в слитой базе данных пользователей соцсети есть и сведения о ее создателе, первым заявил эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер, работающий в американской компании по обеспечению компьютерной безопасности Synack. Об этом он рассказал в соцсети Twitter и разместил скриншот с форума, где указаны личные данные Цукерберга.

“Что касается утечки данных 533 миллионов человек – ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на номер, который попал в Сеть?” – написал он.

О глобальной утечке данных более полумиллиарда пользователей Facebook эксперты сообщили 3 апреля, сообщает Bloomberg. Базу данных выложили в свободный доступ на одном из хакерских форумов. В ней оказались личные данные людей из 106 стран.

В большинстве случаев слитыми оказались телефонные номера, личные идентификаторы Facebook, полные имена, даты рождения, биографические сведения, в некоторых случаях – адреса электронной почты.

Больше всего в базе пользователей из Египта (44 млн), Туниса (39 млн), Италии (35 млн), США (32 млн) и Саудовской Аравии (28 млн).

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021