Уже 9 февраля мы узнаем имена лауреатов 92-ой ежегодной премии "Оскар". #Буквы рассказывают, кто же в 2020 году борется за звание Лучшего актера и Лучшей актрисы.

Претендентки на премию “Лучшая актриса”

На звание “Лучшей актрисы” в 2020 году традиционно были номинированы 5 актрис, а именно: Синтия Эриво, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан, Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер.

Синтия Эриво

33-летняя певица и актриса из Великобритании Синтия Эриво была номинирована на премию за роль Гарриет Табмен в фильме “Гарриет”. Это биографическая кинолента, рассказывающая историю жизни рабыни-аболиционистки Гарриет Табман.

Фильм “Гарриет” — только третья картина в фильмографии Синтии Эриво. Тем не менее, за эту роль актриса была номинирована сразу на три престижных кинопремии — “Оскар”, “Золотой глобус” и премию Гильдии киноактёров США.

Скарлетт Йоханссон

В этом году американская актриса Скарлетт Йоханссон — двухкратная номинантка “Оскара”. На счету кинозвезды десятки кинолент, однако наибольшую известность ей принесли сотрудничество с Вуди Алленом (фильм “Матч-пойнт”) и Софией Копполой (фильм “Трудности перевода”), а также роль Черной вдовы в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.

На премию “Лучшая актриса” она была номинирована за роль Николь Барбер в фильме “Брачная история”. Это трагикомедия о семейной паре — театральном режиссёре и его ведущей актрисе — которые приняли решение развестись.

Сирша Ронан

25-летняя ирландская и американская киноактриса Сирша Нонан, известная благодаря своим ролям в фильм “Леди Берд” и “Милые кости” в этом году стала номинанткой “Оскара” уже в четвертый раз.

В этом году она была номинирована за роль Джо Марч в фильме “Маленькие женщины”. Это восьмая полнометражная экранизация одноимённого романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года. “Маленькие женщины” — история взросления четырех непохожих друг на друга сестер в условиях Гражданской войны в США.

Шарлиз Терон

Южноафриканская и американская актриса кино, телевидения Шарлиз Терон обрела известность в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах “Два дня в долине”,”Адвокат дьявола” и “Правила виноделов”. Ранее Терон уже была удостоена премий “Оскар”, “Золотой глобус” и Гильдии киноактёров США, а также была номинирована на BAFTA за лучшую женскую роль. Кроме того, Терон — первая из родившихся в Африке была удостоена премии “Оскар” за исполнение главной роли.

В этом году актриса была номинирована за роль в драматическом фильме Джея Роуча “Скандал”. В основу сюжета фильма легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, которые обвинили в сексуальных домогательствах генерального директора телеканала Роджера Айлза.

Рене Зеллвегер

50-летняя американская актриса кино Рене Зеллвегер — звезда фильмов “Дневник Бриджит Джонс” и “Бриджит Джонс: Грани разумного” и лауреатка премий “Оскар” (2004), BAFTA (2004, 2020), четырёх “Золотых глобусов” (2001, 2003, 2004, 2020) и трёх “Премий Гильдии киноактёров США” (2003, 2004, 2020). Обладательница звезды на Голливудской “Аллее славы”.

В 2020 году она была номинирована на “Оскар” за роль Джуди Гарленд в фильме “Джуди”. Это биографический драматический фильм режиссёра Руперта Гулда. В основу сюжета фильма легла пьеса об американской певице и актрисе Джуди Гарленд. За эту работу Зеллвегер уже получила премию “Золотой глобус” как лучшая драматическая актриса.

Претенденты на премию “Лучший актер”

За звание “Лучший актер” борются 5 киноактеров: Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Хоакин Феникс и Джонатан Прайс.

Антонио Бандерас

59-летний испанский актер, режиссер Антонио Бандерас широко известен благодаря кинолентам “Маска Зорро”, “Неудержимые”, “Дети шпионов” и многим другим.

В этом году он был номинирован на “Оскар” за роль Сальвадора Майо в испанском драматическом фильме “Боль и слава”. Это история о кинорежиссере Майо, которые переживает упадок. В фильме показана серия встреч режиссера — реальных и произошедших в его воспоминаниях, связанных с его детством, первой любовью, кино и творческим кризисом.

Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо — звезда фильмов “Титаник”, “Волк с Уолл-стрит” и нескольких десятков других кинолент начал свою актерскую карьеру в конце 1980-х годов. В 2000-х годах получил признание публики и критиков за работу в широком диапазоне жанров кино. Он четырехкратный номинант на “Оскар”, четырехкратный номинант на премию BAFTA и одиннадцатикратный номинант на премию “Золотой глобус”. Однако свой первый “Оскар” актер получил только в 2016 году — за роль в фильме “Выживший”.

В 2020 году Ди Каприо был номинирован на премию “Оскар” за роль Рика Далтона в фильме “Однажды в… Голливуде” режиссера Квентина Тарантино. Картина повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его “золотого века”. По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут (сыграл Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Адам Драйвер

Американский актер Адам Драйвер получил широкую известность после выхода фильма “Звёздные войны: Пробуждение силы” с его участием. Он — двухкратный номинант на премии “Оскар” и “Золотой глобус”, а также номинант на премии “Эмми” и “Тони”.

В 2020 году Драйвер был номинирован на “Оскар” за роль в фильме “Брачная история”. Компанию Драйверу в этом фильме составила номинированная на звание “Лучшей актрисы 2020 года” Скарлетт Йоханссон.

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс — американский актёр, продюсер, музыкант и клипмейкер. Он — четырёхкратный номинант и двукратный лауреат премии “Золотой глобус”, призёр Каннского кинофестиваля и обладатель кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, лауреат музыкальной премии “Грэмми”, трёхкратный номинант на премию “Оскар” и премию Британской киноакадемии.

Всемирную известность Фениксу принесла роль римского императора Коммода в фильме “Гладиатор”. Также известен по фильмам “Знаки”, “Отель “Руанда”, “Таинственный лес”, “Переступить черту”, “Она”, “Джокер”. За роль Артура Флека (Джокера) в последнем он и был номинирован на премию “Оскар”.

“Джокер” — американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Сюжет фильма представляет собой версию истории происхождения супер злодея Джокера, одного из ключевых антагонистов Бэтмена в комиксах компании DC Comics.

Джонатан Прайс

72-летний валлийский актёр театра и кино Джонатан Прайс сыграл более чем в семидесяти фильмах, в том числе “Клубе самоубийц”, “Пиратах Карибского моря” и “Любви без правил”.

Он был номинирован на “Оскар” за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо в фильме “Два Папы” Фернанда Мейреллиша. По сюжету фильма, действующий римский папа Бенедикт XVI вызывает к себе в Ватикан кардинала Хорхе Марио Бергольо, который собирается подать прошение об отставке. Папа не принимает отставку кардинала и в процессе споров о проблемах католической церкви и взглядах на её будущее папа признается кардиналу, что собирается отречься от папства. Ведя богословские диспуты, папа и кардинал рассказывают друг другу истории из своей жизни, часто не соглашаясь друг с другом, проникаются взаимной симпатией и начинают понимать и принимать взгляды, отличные от своих.