«Нормандская встреча советников»: Украина и Россия сообщили различные итоги

Представители Украины и России на встрече советников в "нормандском формате" обнародовали различные итоги результатов состоявшихся в Берлине.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 11 сентября украинская делегация, которую возглавил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров крае “нормандской четверки”.

В украинскую делегации вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины. Поехал и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Заседание продолжалось 7 часов.

После окончания переговоров руководители делегаций выступили с различными итогами.

Так, первым выступил Козак, который заявил, что “обмен мнениями” состоялся, но похвастаться он не может.

“Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта. К сожалению, не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений”, – сказал он.

Он сказал, что на этой встрече не обсуждался вопрос о встрече лидеров стран “нормандского формата” в Берлине.

“Вопрос о саммите даже не обсуждался”, – рассказал он.

По его словам, “саммит не является самоцелью, а нужен для того, чтобы продвигаться дальше и принимать новые решения”.

Козак отметил, что саммит лидеров “нормандской четверки” может состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

“Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отвлечем урегулирования конфликта на неопределенный срок. Прорывов нет”, – заявил представитель России.

Он отметил, что удалось договориться о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе. Также обсуждался вопрос подходов к Минским соглашениям и практических действий по их реализации.

Козак также заявил, что украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине и Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

По его словам, принятие украинским парламентом постановления о назначении местных выборов ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта, ведь указанные в постановлении условия проведения местных выборов противоречат минским договоренностям.

Через некоторое время перед журналистами выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который заявил, что “нормандская встреча” на уровне лидеров может состояться до конца года.

“Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но … все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года “, – цитирует Ермака агентство “Укринформ”.

Ермак также не подтвердил слова Козака о пересмотре постановления ВР о назначении местных выборов.

“Вы знаете, я думаю, что он имел в виду и так проиллюстрировал информацию, которая есть на официальном сайте ВР, где зарегистрировано постановление о внесении изменений в постановление, касающееся проведения местных выборов”, – сказал глава офиса президента Украины, цитирует Єрмака “Европейская правда”.

Позже Офис президента обнародовал официальную информацию относительно переговоров в Берлине.

Также в ОПУ отметили, что стороны обсуждали подробности переговоров в минской Трехсторонней контактной группе. О каких именно подробности идет речь — не сообщается.

Кроме этого были обсуждены вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к этим лицам.

В Офисе Главы государства заверили, что во время переговоров была достигнута договоренность провести еще одну встречу советников лидеров стран “четверки” — Украины, Германии, Франции, России — в ближайшие недели.

“Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран-участниц “нормандской четверки” в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в “нормандском формате”, — говорится в сообщении.