В портах Норвегии запретили останавливаться круизным лайнерам, на борту которых более ста пассажиров. Такое ограничение ввели на 14 дней.

Об этом сообщает радиостанция NPR.

Такое решение власти приняли после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen (компания Hurtigruten). Тогда стало известно о случаях инфицирования среди не менее 5 пассажиров и 36 членов экипажа. Лайнер остановился в городе Тромс. Заболевших пассажиров и экипаж отправили в местную больницу.

Власти призвали всех тех, кто контактировали с кем-либо из заболевших – пройти медицинское обследование и придерживаться рекомендаций относительно общения с другими людьми.

В Министерстве охраны здоровья Норвегии предполагают, что пассажиры лайнера могли “развезти вирус” по десяткам городов и сел вдоль западного побережья Норвегии.

Таким образом, инфекция могла распространиться по, приблизительно, 69 населенных пунктах.

Стоит отметить, что согласно новым правилам, если это международные или внутренние паромы – остановка не запрещена.