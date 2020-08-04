Об этом сообщает радиостанция NPR.
Такое решение власти приняли после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen (компания Hurtigruten). Тогда стало известно о случаях инфицирования среди не менее 5 пассажиров и 36 членов экипажа. Лайнер остановился в городе Тромс. Заболевших пассажиров и экипаж отправили в местную больницу.
Власти призвали всех тех, кто контактировали с кем-либо из заболевших – пройти медицинское обследование и придерживаться рекомендаций относительно общения с другими людьми.
В Министерстве охраны здоровья Норвегии предполагают, что пассажиры лайнера могли “развезти вирус” по десяткам городов и сел вдоль западного побережья Норвегии.
Таким образом, инфекция могла распространиться по, приблизительно, 69 населенных пунктах.
Стоит отметить, что согласно новым правилам, если это международные или внутренние паромы – остановка не запрещена.
- С 1 августа Греция разрешила круизным лайнерам посещать свои приморские города.