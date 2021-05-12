Норвегія не відновить використання вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але сильних побічних ефектів.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Очікується, що прем’єр-міністр Ерна Сольберг оголосить про це рішення, а також про рішення уряду щодо вакцинації Johnson & Johnson, о 16:00 за Гринвічем.

Влада країни 11 березня призупинила використання вакцини AstraZeneca після того, як невелика кількість молодих людей, які отримали щеплення, були госпіталізовані через появу тромбів, кровотечі та низької кількості тромбоцитів. Згодом деякі з них померли.

Дослідження, проведене в Данії і Норвегії, показало, що у людей, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, дещо збільшився рівень утворення тромбів у венах, включаючи згустки в головному мозку, в порівнянні з очікуваними показниками.

10 травня громадська група медичних, юридичних та інших експертів заявила, що обидві вакцини не повинні пропонуватися в рамках національної програми вакцинації, хоча бажаючим слід дозволити їх приймати.

Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.

18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом. Проте вже в квітні в EMA підтвердили, що тромбоз дійсно може бути побічним ефектом після вакцинації препаратом від AstraZeneca.