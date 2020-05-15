Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что Норвегия, скорее всего, сохранит ограничения на поездки, которые она ввела, до 20 августа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что норвежские ограничения подразумевают официальные рекомендации, призывающие не выезжать за границу без необходимости, 10-дневный карантин для всех возвращающихся из-за границы, а также запрет на въезд большинству не иностранцев, которые не имеют права жить и работать в Норвегии.

“Мы не хотим поддерживать эти ограничения дольше, чем должны, и в то же время мы хотим дать людям, а также туристической индустрии в этой стране как можно больше предсказуемости”, – сказала Солберг.

Норвегия может принять решение отменить ограничения, наложенные на туристов из других стран Северной Европы – к которым относятся Дания, Швеция, Исландия и Финляндия – до 15 июня, и рассмотрит возможность приема путешественников из других европейских стран до 20 июля.

Правительство Швеции объявило две даты, когда оно рассмотрит возможность сделать некоторые исключения из общих карантинных правил и рекомендаций по путешествиям – 15 июня и 20 июля.

Иностранцам, работающим в таких секторах, как сельское хозяйство, рыболовство или нефтяная промышленность, уже разрешено въезжать в страну, но прохождение 10-дневного карантина по-прежнему обязательно для всех прибывающих.