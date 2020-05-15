Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что норвежские ограничения подразумевают официальные рекомендации, призывающие не выезжать за границу без необходимости, 10-дневный карантин для всех возвращающихся из-за границы, а также запрет на въезд большинству не иностранцев, которые не имеют права жить и работать в Норвегии.

“Мы не хотим поддерживать эти ограничения дольше, чем должны, и в то же время мы хотим дать людям, а также туристической индустрии в этой стране как можно больше предсказуемости”, – сказала Солберг.

Норвегия может принять решение отменить ограничения, наложенные на туристов из других стран Северной Европы – к которым относятся Дания, Швеция, Исландия и Финляндия – до 15 июня, и рассмотрит возможность приема путешественников из других европейских стран до 20 июля.

Правительство Швеции объявило две даты, когда оно рассмотрит возможность сделать некоторые исключения из общих карантинных правил и рекомендаций по путешествиям – 15 июня и 20 июля.

Иностранцам, работающим в таких секторах, как сельское хозяйство, рыболовство или нефтяная промышленность, уже разрешено въезжать в страну, но прохождение 10-дневного карантина по-прежнему обязательно для всех прибывающих.