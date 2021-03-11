Норвегия стала седьмой страной, приостановившей вакцинацию препаратом AstraZeneca

Об этом сообщает норвежская ежедневная газета Aftenposten.
Представитель Института общественного здравоохранения Геир Букольм заявил, что сейчас исследователи ожидают увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и случаями образования тромбов. Он добавил, что норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.
Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca норвежские власти приняли сразу же после аналогичной новости из Дании.
Такое же решение приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Запрет на вакцину продлится до окончания расследования.
СПРАВКА
Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
- Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.