Covid-19 Украина

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Норвегия стала седьмой страной, приостановившей вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.

Четверг, 11 марта 2021, 17:21

Об этом сообщает норвежская ежедневная газета Aftenposten.

Представитель Института общественного здравоохранения Геир Букольм заявил, что сейчас исследователи ожидают увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и случаями образования тромбов. Он добавил, что норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca норвежские власти приняли сразу же после аналогичной новости из Дании.

Такое же решение приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Запрет на вакцину продлится до окончания расследования.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

  • Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
Теги: запрет, AstraZeneca, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Норвегия

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