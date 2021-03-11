Норвегия стала седьмой страной, приостановившей вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.

Об этом сообщает норвежская ежедневная газета Aftenposten.

Представитель Института общественного здравоохранения Геир Букольм заявил, что сейчас исследователи ожидают увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и случаями образования тромбов. Он добавил, что норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca норвежские власти приняли сразу же после аналогичной новости из Дании.

Такое же решение приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Запрет на вакцину продлится до окончания расследования.