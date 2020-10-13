Об этом сообщила глава МИД Норвегии Инэ Эриксен Сорейде.
“Это серьезное происшествие, которое ударяет по важнейшему демократическому институту страны. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают в национальном расследовании этого инцидента. На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия”, – сказала она.
Министр призвала все компании страны следовать рекомендациям Управления национальной безопасности по кибербезопасности, чтобы не стать жертвами хакерских атак из-за границы.
- Ранее сообщалось, что в Норвегии правоохранители задержали гражданина этой страны по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.