У четвер, 6 травня, уряд Норвегії оголосив про подовження дії обмежень на в'їзд в країну до 24 травня.

Про це повідомляє видання The Local.

“Попри те, що рівні зараження в Норвегії знижуються, серйозна інфекційна ситуація у світі навколо нас означає, що нам все ще потрібні суворі обмеження на в’їзд з цього моменту. Ми продовжуємо їх до 24 травня”, – заявила міністерка юстиції Моніка Муланд.

Вона додала, що обмеження будуть скасовані відповідно до плану уряду щодо відновлення роботи громадського сектору. Згідно з цим планом, Норвегія планує скасувати обмеження та відкрити суспільство до кінця травня.

Це дасть змогу іноземцям в’їжджати в країну для відвідування родичів. Також відновляться ділові поїздки.

При цьому уряд заявив, що планує розглянути можливість введення процедури спрощеного в’їзду для власників паспортів вакцинації. Однак наразі дата розгляду цієї ініціативи невідома.

Наразі в Норвегію можуть в’їжджати тільки постійні жителі й громадяни Норвегії, за деякими винятками.

Кожен, хто повертається з-за кордону, має відбути 10-денний карантин. Той, хто повертається до Норвегії з поїздок, які вважаються несуттєвими, має прибути до карантинного готелю і сплатити за нього 500 крон на день протягом 7-10 днів.