Правоохранители обвинили Тома Хагена, одного из богатейших людей Норвегии, в убийстве его супруги, пропавшей в октябре 2018 года.

Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Том Хаген — основатель компании Elkraft AS, которая занимается поставками электроэнергии. Он — один из богатейших людей в Норвегии. Состояние Хагена оценивают в 1,7 млрд норвежских крон (150 млн евро).

Как сообщают норвежские СМИ, около 8:30 часов утра во вторник миллионер был задержан. Это произошло в тот момент, когда он направлялся на работу. Полицейские перекрывали дорогу, по которой он должен был двигаться, с двух сторон. Таким образом, в момент задержания на трассе не было никого, кроме Хагена. После задержания полицейские отбуксировали его автомобиль, а самого Хагена отвезли в участок.

Параллельно с этим полицейские получили разрешение суда на проведение обыска по различным адресам, связанным с Хагеном. Обыски были проведены в доме мужчины, а также по месту его работы.

После полудня полицейские официально заявили, что Хаген задержан по подозрению в убийстве своей супруги.

“Восточный полицейский участок арестовал Тома Хагена и обвинил его в убийстве или соучастии в убийстве Анны-Элизабет Хаген”, — сказала начальник участка Ида Мелбо Ойстесе.

Предыстория

68-летняя супруга бизнесмена Анна-Элизабет Фалькевик пропала из своего дома в окрестностях Осло в октябре 2018 года. В течение 2,5 месяца полиция не объявляла о ее пропаже.

Полицейские предполагали, что она могла попасть в аварию, исчезнуть по собственному желанию, покончить с собой или стать жертвой преступников.

После пропажи Фалькевик в ее доме обнаружили записку с требованием выкупа — 9 млн евро в криптовалюте. Это первый инцидент в Норвегии, когда выкуп был затребован в криптовалюте.

За долгие месяцы расследования полицейским удалось выяснить даже то, где была куплена бумага, на которой записка похитителей была написана.

Также полицейские выяснили, что в день, когда женщина пропала, в районе был замечен серый внедорожник. Но ни автомобиль, ни водитель опознаны не были.

На протяжении октября 2018 — января 2019 продолжались переговоры с предполагаемыми похитителями. В начале февраля злоумышленники перестали выходить на связь.

К тому моменту правоохранители уже засомневались в том, что пропавшая женщина еще жива, поскольку не получали от преступников никаких подтверждений этого.

В связи с этим полицейские предположили, что преступление на самом деле не связано с кражей ради выкупа: ложное похищение могло быть использовано убийцами, чтобы замести следы. Подозрение пало на супруга женщины.

“Скорее всего, она подверглась серьезному уголовному преступлению. Мы считаем менее вероятным, что это похищение по финансовым мотивам. Главная гипотеза была изменена на убийство. […] Другими словами, полиция считает, что дело связано со спланированным, четким обманом. Основания, чтобы подозревать Тома Хагена, постепенно укрепляются”, — отмечал инспектор полиции Томми Брёске.

Реакция Тома Хагена

Хотя Том Хаген не оказывал сопротивления при аресте, свою причастность к преступлению он категорически отрицает.

“Он твердо заявляет, что не имеет к этому никакого отношения”, — сказал адвокат Свейн Холден после беседы с Томом Хагеном в полицейском участке.

Адвокат также добавил, что Хаген готов сотрудничать со следствием. Он будет допрошен в течение дня, при допросе будет присутствовать адвокат.

Защитник Хагена считает, что доказательств причастности мужчины к пропаже или смерти его жены недостаточно.

“Понятно, что он зависит от ситуации, в этом нет никаких сомнений. Он считает, что очень трудно обвинить его в том, к чему он, по его словам, не имеет никакого отношения”, — подчеркнул адвокат.