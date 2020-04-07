Нотр-Дам впервые после пожара проведет онлайн мессу в Страстную пятницу

Собор Нотр-Дам проведет онлайн богослужение в Страстную пятницу во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Сообщается, что небольшая община верующих будет праздновать мессу Страстной пятницы в соборе Нотр-Дам в Париже. Это первая месса через год после того, как собор был разрушен пожаром.

Посещаемость мессы будет ограничена из-за карантина. На мессе будет присутствовать семь человек.

“Лишь несколько священников посетят массы, которые мы будем отмечать во время Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению”, – сказал парижский архиепископ Мишель Аупетит на видеоконференции.

В этом году из-за коронавируса отменены шествия и другие массовые мероприятия в пасхальную субботу.