Новый руководитель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что Украина выполнила все условия для новой встречи лидеров в "нормандском формате".

Об она рассказала в интервью “Европейской правде”.

“На саммите в Париже (в декабря 2019 года — ред.) была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия — к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия”, — отметила Анн Линде, которая возглавляет ОБСЕ с 1 января.

Она добавила, что несмотря на это, формат “Норманди” является действенным. ОБСЕ не планирует присоединяться к этой работе и хочет сконцентрироваться на деятельности Трехсторонней контактной группы.

Как известно, год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), посвященная вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. По итогам встречи президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы.

К годовщине саммита президент Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует выполнение договоренностей, достигнутых на встрече.