В начале сентября появится в свет новая книга украинской писательницы и публицистки Тани Малярчук "За такие грехи Бог еще поблагодарит".

Это довольно неожиданное издание, в котором известная автор прозы пробует себя сразу в двух несвойственных для нее жанрах – поэтическом и графическом. Новую книгу она посвятила своим мужьям, “которые отпустили живой”.

“За такие грехи Бог еще поблагодарит” – поэтический сборник, насчитывающая более пятидесяти стихотворений, дополненных особыми коллажами Тани Малярчук. “Это, – по его словам, – слепленный по кусочкам в причудливые картинки и простые слова опыт блужданий и страданий, которые женщина переживает, когда решается на самоуничтожение. Непременно ради того, чтобы найти самого себя. Для меня эта книжечка – как пройтись голышом в людном месте , в ней я очень впечатлительная, потому что никогда раньше не писала верлибры и не занималась дизайном. Любовь как изысканная форма насилия – ее основная тема “.

Первая презентация книги состоится во время XI Международного поэтического фестиваля MERIDIAN CZERNOWITZ в Черновцах 4-6 сентября.

Справка.

Таня Малярчук (1983) – украинская писательница и публицист, автор 8 книг.

Колумнистка в украинских и немецких интернет-изданиях Deutsche Welle и Die Zeit Online. С 2011-го года живет в Австрии. В 2018 победила в конкурсе немецкоязычной литературы, который проходит в г.. Клагенфурт (Австрия) и стала лауреатом премии имени Ингеборг Бахман. Рассказы и эссе переведены на польский, румынский, английском, чешском и белорусском языках.