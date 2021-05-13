Про це пише видання Hypebeast.

Раніше токен Shiba Inu подорожчав на 70% всього за годину після твіту Ілона Маска, в якому підприємець написав, що вибирає собі цуценя породи сіба-іну.

Fine if investors want to trade Shiba coins for short term.

But don’t even think of doing the same with Shiba dogs.

Once you adopt, you must keep them well though their lives.

They are lovely creatures and friends of human.

– A Shiba seeking for fresh air on Tokyo street. pic.twitter.com/AXfZFZFo3T — HIRO MIZUNO (@hiromichimizuno) May 7, 2021

Криптовалюта Dogecoin, яка з січня виросла в ціні на приголомшливі 12 000 відсотків багато в чому завдяки тому, що генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск називав себе “Dogefather”.

SHIB набула популярності в Китаї після масштабних рекламних акцій на різних платформах соціальних мереж країни, таких як WeChat і Weibo, і, згідно з новим звітом The Scotsman, вартість токена виросла на неймовірні 37 929 відсотків всього за останній місяць і в даний час зросла на 2 081 399% за рік.

З огляду на такий значний інтерес інвесторів до нового токена, не дивно, що багато криптовалютних бірж починають виставляти на торги самопроголошеного “вбивцю” Dogecoin. Однак, незважаючи на більш широку доступність, Binance попереджає, що токен має набагато вищий ризик, ніж інші альтернативи, тому тим, хто сподівається вкласти в нього гроші, безумовно слід бути обережними.

Довідка. Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. Була представлена 8 грудня 2013 року. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.