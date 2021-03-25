Новая квартира и миллионы на счетах мамы: что задекларировал глава МОН Шкарлет

Об этом свидетельствует декларация за 2020 год, поданная главой МОН в марте.
Доходы
Согласно декларации, 2020 года Шкарлет получил около 940 тысяч гривен зарплаты. Из них 483 тысяч — в университете “Черниговская политехника”, ректором которого Шкарлет был до декабря 2020 года.
Еще 440 тысяч Шкарлет получил от МОН как зарплату. Как известно, с 25 июня 2020 года он временно исполнял обязанности министра, а 17 декабря стал полноценным главой ведомства.
Еще 1,7 тысячи гривен МОН заплатило Шкарлету как гонорар или другие выплаты. “Черниговская политехника” — еще 15 тысяч по той же статье.
Кроме этого, задекларировано 68 тысяч гривен пенсии и 200 гривен бонусов на банковской карте матери министра Людмилы.
Недвижимость
Шкарлет задекларировал две квартиры. Одна расположена в Чернигове, площадь — 76,9 кв.м. Ею владеет Шкарлет, а проживает его дочь Анна. Эту квартиру министр получил в собственность 18 декабря 2020. Стоимость в декларации не отражена.
Также задекларирована квартира матери министра. Она расположена в Киеве, приобретена в 2013 году, и министр, согласно декларации, живет именно там. В прошлой декларации это имущество отражено не было.
Авто
Изменений в этой категории с июня прошлого года не произошло. Шкарлет все еще владеет Toyota Land Cruiser 200 (2011) и MITSUBISHI PAJERO WAGON (2013).
Денежные активы
В банке и наличными, согласно декларации, Шкарлет хранит 193 тысячи гривен и 50 тысяч долларов.
Значительно больше денег хранит его мать. 18 тысяч гривен, 95 тысяч долларов, 65 тысяч евро. В гривневом эквиваленте эта сумма почти равна 4,8 млн гривен.
Отметим, что в декларации 2020 года Шкарлет не указал жену Татьяну Бобрышеву-Шкарлет. В декларации, поданной Шкарлетом в июне (декларация кандидата на должность министра образования и науки) Татьяна была указана. Была задекларирована ее зарплата (85 тысяч гривен), ее авто (Ford Kuga), квартира в Чернигове (76,9 кв.м.) и денежные активы (15 тысяч гривен и 32 тысячи долларов).
Назначение Шкарлета и возможное кнопкодавства
17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным необходимым количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
Кандидатура Шкарлета вызвала немало вопросов: сказались и прошлое в “Партии регионов”, и скандал вокруг плагиата в его научных трудах.
Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету. Однако в “Слуге народа”выступили против.
17 декабря спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламентный комитет Верховной Рады проверит ситуацию с возможным “кнопкодавством”. Впрочем, комитет отказался рассматривать этот вопрос. Депутаты обратились в Офис генпрокурора.
18 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по факту возможных нарушений (“кнопкодавства”) при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины сейчас проводится досудебное расследование.
17 февраля Железняк заявил, что видеозаписи, которые должны были подтвердить факт “кнопкодавства” за Шкарлета, исчезли. Ими должно распоряжаться Управление госохраны.
- Сейчас в Конституционном Суде Украины оспаривают постановление Верховной Рады Украины о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.