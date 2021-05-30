Нова партія колишнього нардепа від "Партії Регіонів" та "Опозиційного блоку" Бориса Колеснікова провела перший з'їзд та обрала лідера партії.

Про це повідомив новообраний голова партії.

Як сповіщалося, в квітні у ЗМІ з’явилася інформація, що Колесніков є відповідальним за підготовку нового політичного проєкту олігарха Ріната Ахметова. Тоді політик заперечив це. На початку травня Колесніков підтвердив створення нової політичної партії.

У неділю, 30 травня, політична сила, що отримала назву “Україна — наш дім”, провела перший з’їзд. За словами Бориса Колеснікова, на з’їзді його було обрано лідером партії. Та сама інформація тепер відбивається на новоствореному сайті політсили.

Також були озвучені імена осіб, що складають “ядро партії”. Це:

Дмитро Ківа , Герой України, академік НАН, генеральний конструктор державного підприємства “Антонов”; заявлений як радник партії з питань аерокосмічного комплексу;

, Герой України, академік НАН, генеральний конструктор державного підприємства “Антонов”; заявлений як радник партії з питань аерокосмічного комплексу; Валентина Мартиненко, президентка благодійного Фонду “Допомога онкохворим дітям”; заявлена як радниця партії з питань охорони здоров’я;

президентка благодійного Фонду “Допомога онкохворим дітям”; заявлена як радниця партії з питань охорони здоров’я; Сергій Доротич . голова руху #SaveФОП; заявлений як радник партії з питань розвитку підприємництва та малого бізнесу;

. голова руху #SaveФОП; заявлений як радник партії з питань розвитку підприємництва та малого бізнесу; Олександр Клімашевський , бізнесмен; заявлений як радник партії з розвитку фермерства та АПК;

, бізнесмен; заявлений як радник партії з розвитку фермерства та АПК; Світлана Лутковська , проректорка Вінницького національного університету; заявлена як радниця партії з питань освіти;

, проректорка Вінницького національного університету; заявлена як радниця партії з питань освіти; Юрій Атаманюк, економіст; заявлений як радник партії з питань економіки.

Примітно, що назва політсили копіює слоган державного телеканалу “Дом”, що був створений для жителів тимчасово окупованих територій. Восени 2020 році телеканал запустив промокампанію “Україна — наш спільний дім”, орієнтовану на Луганську, Донецьку і Херсонську області.

В рамках кампанії було випущено серію роликів, у яких герої розповіли про місце, яке вони вважають своїм домом. В кінці ролику можна побачити слоган “Украина — наш дом”, який політсила Колеснікова взяла як назву партії.