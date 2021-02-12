Ukrainian Fashion Week No season 2021 впервые за 23 года своего существования прошел в phygital-формате.

Благодаря логистическому партнеру Ukrainian Fashion Week – компании Новая почта Глобал – международные медиа и байеры из Лондона, Берлина, Барселоны, Милана, Парижа, Мадрида, Нью-Йорка и других городов получили физические приглашение с NFС-чипом с переходом на трансляции показов Недели моды.

К просмотру Ukrainian Fashion Week в течение 5-8 февраля, трансляцию которого обеспечивал MEGOGO, присоединилось более 370 000 зрителей из 22 стран мира, среди которых США, Грузия, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Азербайджан, Бельгия, Китай, Дания, Канада и другие. Просмотр был доступен и на молодежном канале MEGOGO LIVE, и на MEGOGO в разделе «Шоу». Просмотр показов еще доступен на MEGOGO в разделе «Сериалы».

Фото: Денис Цыбулько