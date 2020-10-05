В Луганской области 5 октября между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды.

Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

Там сообщили, что взрываются неразорвавшиеся ранее боеприпасы. Спасатели пока пытаются сдержать пожар.

“Внезапно” запылало даже там, где не было пожаров в 2014 – 2015 годах после масштабных обстрелов из града”, – сообщили в райадминистрации.

Там отметили, что пожар является очередным поджогом.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

Жители Новоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.

Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

“Почти тысяча человек эвакуированы из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине”, — отмечалось в заявлении штаба.