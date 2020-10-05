Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.
Там сообщили, что взрываются неразорвавшиеся ранее боеприпасы. Спасатели пока пытаются сдержать пожар.
“Внезапно” запылало даже там, где не было пожаров в 2014 – 2015 годах после масштабных обстрелов из града”, – сообщили в райадминистрации.
Там отметили, что пожар является очередным поджогом.
Что известно о пожарах в Луганской области?
30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).
Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.
Жители Новоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.
По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.
Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.
В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.
“Почти тысяча человек эвакуированы из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине”, — отмечалось в заявлении штаба.
- Вечером 1 октября сообщалось, что в Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров: они угрожают безопасности 31 населенного пункта.
- По состоянию на вечер 1 октября стало известно, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек госпитализированы.
- Пострадавшие во время масштабных пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. гривен, а семьи погибших – по 200 тыс. гривен.