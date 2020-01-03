Соответствующее видеообращение обнародовала пресс-служба ГБР.

“Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой Бюро, установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении. В частности, это касается условий работы следователей: отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы”, – отметила Венедиктова.

Она также обратила внимание на то, что в четырех управлениях ГБР больше года работают только их руководители.

“О какой оперативно-розыскной работе ГБР может идти речь?” – добавила Венедиктова.

В связи с этим она пригласила “общественность к конструктивному обсуждению путей преодоления кризисных явлений”.

“Мы ждем информацию о преступлениях, совершенных прокурорами, судьями и другими представителями правоохранительных органов”, – заявила новая глава ГБР.

По словам Венедиктовой, у следователей ГБР с начала работы Бюро как правоохранительного органа находилось 37 тыс. 394 уголовных производства. Из них — 2173 направлены в суд, закрыто — 5867.

В данный момент следователи ГБР расследуют 14 тыс. 972 уголовных производства.