Соответствующее видеообращение обнародовала пресс-служба ГБР.
“Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой Бюро, установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении. В частности, это касается условий работы следователей: отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы”, – отметила Венедиктова.
Она также обратила внимание на то, что в четырех управлениях ГБР больше года работают только их руководители.
“О какой оперативно-розыскной работе ГБР может идти речь?” – добавила Венедиктова.
В связи с этим она пригласила “общественность к конструктивному обсуждению путей преодоления кризисных явлений”.
“Мы ждем информацию о преступлениях, совершенных прокурорами, судьями и другими представителями правоохранительных органов”, – заявила новая глава ГБР.
По словам Венедиктовой, у следователей ГБР с начала работы Бюро как правоохранительного органа находилось 37 тыс. 394 уголовных производства. Из них — 2173 направлены в суд, закрыто — 5867.
В данный момент следователи ГБР расследуют 14 тыс. 972 уголовных производства.
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