Совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк заявил, что на 2020 год запланировано 100 миллионов долларов инвестиций, которые направят на строительство роботизированного грузового терминала, создание новых мобильных сервисов и не только.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

В этом году компания планирует запустить вторую очередь Киевского инновационного центра, повысив мощность до 50, и с перспективой до 60, тысяч посылок в час.

Кроме этого, планируется построить четыре инновационные центра в Одессе, Харькове, Днепре и Броварах.

Здесь также будет автоматизированная сортировочная система, мощность которой – до 20 тысяч посылок в час.

Работы по обновлению, строительство и снабжению современным оборудованием грузовых терминалов, запланированы в десятках украинских городов.

“Планируем построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов. Модернизируем наши отделения и введем новое оборудование, чтобы обеспечить клиентов идеальным сервисом и скоростью обслуживания. Планируем закупить скутеры, пикапы, бусы и междугородные контейнеры”, – написал он.

Большую часть инвестиций направят на развитие мобильных сервисов и запуск новых продуктов в этой отрасли.