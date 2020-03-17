Об этом сообщает пресс-служба компании.
Одесская область
В Одессе временно закрывают отделения:
– №84 (посылки перенаправляются на отделение №90);
– №93 (посылки перенаправляются на отделение №28);
– №77 (посылки перенаправляются на отделение №26);
– №42 (посылки перенаправляются на отделение №94);
В Одесской области:
– №5 в Черноморске (посылки перенаправляются на отделение №2);
Львовская область
Во Львове:
– №77 (посылки перенаправляются на отделение №55);
– №78 (посылки перенаправляются на отделение №69);
Черкасская область
В Черкассах:
– №22 (посылки перенаправляются на отделение №15);
– №14 (посылки перенаправляются на отделение №2);
Киевская область
В Киеве:
– №322 (посылки перенаправляются на отделение №150);
– №138 (посылки перенаправляются на отделение №149);
– №261 (посылки перенаправляются на отделение №318);
– №164 (посылки перенаправляются на отделение №167);
Херсонская область
В Херсоне:
– №19 (посылки перенаправляются на отделение №6);
Винницкая область
В Виннице:
– №35 (посылки перенаправляются на отделение №23);
– №25 (посылки перенаправляются на отделение №14);
– №22 (посылки перенаправляются на отделение №7);
– №36 (посылки перенаправляются на отделение №16);
Луцкая область
В Луцке:
– №6 (посылки перенаправляются после обзвона клиентов);
– №23 (посылки перенаправляются после обзвона клиентов);
“Все остальные отделения “Нова пошта” и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки”, – сказано в сообщении компании.
В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.