"Нова пошта" на время всеукраинского карантина из-за коронавируса приостанавливает работу своих отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Одесская область

В Одессе временно закрывают отделения:

– №84 (посылки перенаправляются на отделение №90);

– №93 (посылки перенаправляются на отделение №28);

– №77 (посылки перенаправляются на отделение №26);

– №42 (посылки перенаправляются на отделение №94);

В Одесской области:

– №5 в Черноморске (посылки перенаправляются на отделение №2);

Львовская область

Во Львове:

– №77 (посылки перенаправляются на отделение №55);

– №78 (посылки перенаправляются на отделение №69);

Черкасская область

В Черкассах:

– №22 (посылки перенаправляются на отделение №15);

– №14 (посылки перенаправляются на отделение №2);

Киевская область

В Киеве:

– №322 (посылки перенаправляются на отделение №150);

– №138 (посылки перенаправляются на отделение №149);

– №261 (посылки перенаправляются на отделение №318);

– №164 (посылки перенаправляются на отделение №167);

Херсонская область

В Херсоне:

– №19 (посылки перенаправляются на отделение №6);

Винницкая область

В Виннице:

– №35 (посылки перенаправляются на отделение №23);

– №25 (посылки перенаправляются на отделение №14);

– №22 (посылки перенаправляются на отделение №7);

– №36 (посылки перенаправляются на отделение №16);

Луцкая область

В Луцке:

– №6 (посылки перенаправляются после обзвона клиентов);

– №23 (посылки перенаправляются после обзвона клиентов);

“Все остальные отделения “Нова пошта” и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки”, – сказано в сообщении компании.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.