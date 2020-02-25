Эксперты из Рурского университета обнаружили уязвимость, которой подвержено большинство современных устройств с поддержкой LTE.

Об этом сообщается на сайте Imp4gt-attacks.net, созданном экспертами специально для освещения проблемы.

Исследователи отмечают, что обнаруженная ими уязвимость позволяет злоумышленникам имитировать в сети оператора другого пользователя. Благодаря этому злоумышленник, например, сможет оформлять платные подписки за счет других людей или публиковать что-то в Интернете от имени другого лица.

“Злоумышленник может выдать себя за жертву или сеть на уровне IP, что означает, что можно отправлять и получать IP-пакеты с украденной идентификацией. Однако злоумышленник не может получить доступ к вашей личной почтовой учетной записи или мессенджерам, совершить телефонные звонки или нарушить шифрование TLS”, — объяснили эксперты.

Хотя атакам подвержено большинство современных устройств, которые поддерживают беспроводной связи LTE, массовые атаки маловероятны. В частности, это связано с тем, что злоумышленник должен быть очень хорошо подготовлен и находиться в непосредственной близости с жертвой.

“Атакующий должен быть высококвалифицированным и находиться в непосредственной близости от жертвы. Помимо специализированного оборудования, проведение атаки вне контролируемой лабораторной среды и без защитной коробки также потребует дополнительных инженерных усилий”, — подчеркнули ученые.

Эксперты из Рурского университета намерены привлечь внимание научной среды в этому вопросу, представив доклад об этой уязвимости на Симпозиуме NDSS 2020, который проходит в Калифорнии с 23 по 26 февраля.