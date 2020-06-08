Новая Зеландия снимает почти все карантинные ограничения, в стране не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает американское издание CNN.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, практически все ограничительные меры в стране будут отменены, поскольку о новых активных случаях коронавируса не сообщается.

Уточняется, что уже сейчас в Новой Зеландии откроют школы. При этом социальное дистанцирование в стране по-прежнему будет поощряться, а границы для нерезидентов пока останутся закрытыми. Резиденты Новой Зеландии, прибывающие в страну, вынуждены будут соблюдать карантин две недели.

Отмечается, что в стране не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом на протяжении уже 17 дней. При этом за последние 12 дней никто не проходил лечение от COVID-19 в больнице.

В целом за все время эпидемии в Новой Зеландии было зафиксировано 1504 подтвержденных случая заражения коронавирусом. От COVID-19 в стране умерло 22 человека.

Новая Зеландия ввела режим обязательной самоизоляции при въезде в страну с 14 марта. 23 марта были закрыты предприятия, отменены общественные мероприятия, закрыты школы. 25 марта в Новой Зеландии людям было запрещено выходить из дому за исключением выполнения физических упражнений на свежем воздухе.