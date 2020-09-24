В четверг, 24 сентября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были пересмотрены карантинные зоны в Украине.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Новое эпидемическое зонирование будет действовать 14 дней с 00:00 часов 28 сентября.

Примечательно, что был значительно сокращен перечень городов и районов в “красной зоне” — с 14 до 2. При этом в “красную” зону вернули город Тернополь.

Также в новом зонировании Киев перешел из “оранжевой” в “желтую” зону.

Согласно новому зонированию, в “красную” зону карантина отнесены:

— города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

В “оранжевую” зону отнесли:

— города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;

— город Угледар Донецкой области;

— город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

— город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

— города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

— Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

— Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

— города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

— города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

— город Сумы Сумской области;

— города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

— города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

— города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— города Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

— города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

В “желтую” зону отнесены:

— Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Казатинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

— города Луцк и Ковель, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

— города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;

— города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;

— города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народицкий, Новоград-Волынский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

— города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;

— города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

— города Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

— города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

— города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

— города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

— города Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;

— города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

— города Полтава и Миргород, Диканский, Котелевский, Миргородский, Решетиловский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;

— города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

— города Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недрыгайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;

— города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

— города Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;

— города Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

— города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

— город Киев.

Зоны и запреты

В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:

Требования для регионов “зеленой” зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.

Требования для регионов “желтой” зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

Требования для регионов “оранжевой” зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос; запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев); запрещается работа спортзалов, фитнес-центров; запрещается принимать новые смены в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов “красной” зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.