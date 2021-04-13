У двох опублікованих дослідженнях вчені заявляють, що британський штам коронавірусу не приводить до більш важкого протікання хвороби.

Дослідження опубліковані в журналах The Lancet Infectious Diseases і The Lancet Public Health.

Вчені повідомляють, що варіант вірусу B.1.1.7 не пов’язаний з більш важким перебігом хвороби або смертю, і що вірус не викликає інших (або більшої кількості) симптомів у інфікованих в порівнянні з попередніми штамами SARS-CoV-2. При цьому вчені підкреслюють, що їхні висновки – не остаточні й що дослідження ще тривають.

У дослідженні, опублікованому в журналі Lancet Infectious Diseases, вчені на чолі з докторкою Елені Настула, доценткою кафедри інфекцій, імунітету та запалення Лондонського університетського коледжу, секвенували вірус, отриманий зі зразків 341 ооби з позитивним результатом на COVID-19 у двох лікарнях у Великобританії в період з листопада по грудень 2020 року. Близько 58% цих людей були інфіковані B.1.1.7.

Дослідники порівняли тяжкість їхнього захворювання з перебігом хвороби у людей, інфікованих іншим поширеним в той час штамом вірусу, D614G, і не виявили суттєвих відмінностей.

Серед тих, що заразилися британським штамом, хвороба протікала у важкій формі або призвела до летального результату в 36% випадків. А серед хворих, у яких знайшли інший варіант збудника інфекції, цей показник склав 38%. Імовірність смерті у людей, інфікованих B.1.1.7, була не вища, ніж у людей, інфікованих іншим штамом вірусу.

“Ми не виявили зв’язку між тяжкістю захворювання й іншими чинниками [такими, як вік, етнічна приналежність і іншими факторами стану здоров’я]”, – говорить Настула.

Однак вона і її команда з’ясували, що люди, інфіковані B.1.1.7, мали більш високе вірусне навантаження у зразках з носа і горла, ніж люди, інфіковані іншим штамом. Це узгоджується з попередніми дослідженнями, які показують, що B.1.1.7 передається легше, ніж інші версії вірусу.

Дослідження Lancet Public Health також показало, що штам B.1.1.7 пов’язаний з підвищеною вірогідністю передачі: рівень трансмісивного на 35% вище, ніж у попередніх штамів. Це дослідження засноване на зовсім іншому наборі даних, ніж у Настула; в цьому випадку необроблені дані надійшли від 36000 осіб, які повідомили про позитивний тест на коронавірус і описували свої симптоми протягом хвороби в мобільному застосунку.

Вчені на підставі даних про місцеперебування пацієнтів не виявили зв’язку між перебігом COVID-19 і поширенням британського штаму в регіоні, де знаходиться пацієнт.

“Не виявлено жодних змін в типі випробовуваних симптомів або в загальній кількості симптомів у людей з B.1.1.7”, – говорить Марк Грем, науковий співробітник Королівського коледжу Лондона і провідний автор дослідження.

За його словами, це важливо, оскільки це підтверджує, що сучасні методи скринінгу та тестування можуть ефективно виявити випадки цього варіанту.

При цьому автори обох досліджень підтвердили, що виявлена ​​у Великобританії мутація приблизно в 1,35 раза більш заразна, ніж початковий варіант COVID-19.